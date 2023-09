Vogtländerin trumpft stark auf

Tischtennis: Chantal Prochnau auf Platz 4

Tischtennisspielerin Chantal Prochnau von der SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund hatte souverän die Rangliste 1 der Jugend U 19 in Döbeln gewonnen. Damit qualifizierte sie sich neben drei weiteren Spielerinnen für die Landesrangliste, die am Samstag wiederum in Döbeln gespielt wurde. Dort wurde sie Vierte.