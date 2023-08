Vogtländischer Handballverein sucht weiterhin Verstärkung

Ein Auftakt, der sich sehen lassen kann. Die Rodewischer Handballwölfe starten am Samstag mit dem Selbstbewusstsein aus dem 28:25-Pokalsieg gegen Mittweida in die neue Saison.

So haben es sich die Rodewischer Handballwölfe gewünscht und so haben sie es bekommen: Nicht nur machte das Team mit seinem 28:25 (13:16)-Sieg gegen den Vorjahresfünften der Bezirksliga, den TSV Fortschritt Mittweida, im Bezirkspokal den Einzug in Runde 2 perfekt, auch begaben sich diesmal zahlreiche Zuschauer in die Rodewischer...