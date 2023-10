Vogtland-Ringer empfangen Thalheim

Für die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen steht am Samstag, 19.30 Uhr, in der heimischen Schulsporthalle der vierte Saisonkampf an. Nachdem in Luckenwalde, zu Hause gegen Aue und in Gelenau Niederlagen hingenommen werden mussten, erwartet die Mannschaft um WKG-Trainer Werner Schellenberg den Tabellenzweiten RV Thalheim. Der...