Vogtlandderby bleibt ohne Sieger

In der Fußball-Landesklasse der Frauen hat die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz der SG Jößnitz am Sonntag ein 3:3 (0:2) abgerungen. Lucy Sprenger, Lea Huber und Laura Kühn drehten dabei in Halbzeit zwei einen 0:2-Rückstand zur Führung. Aber Jößnitz glich wieder zum 3:3-Endstand aus. Für die Gäste war dreimal Nicole Döring...