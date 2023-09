Vogtlandliga-Spiele

1. FC Wacker Plauen - BSV Irfersgrün 0:3 (0:2): Jetzt ist es also doch passiert. Nach dem Aufstieg blieb Wacker in vier Spielen ohne Niederlage. Doch gegen die offensivstarken Irfersgrüner mussten sich die Plauener beugen. Marcel Günther brachte die Gäste nach einer halben Stunde nach einem Konter mit 1:0 in Führung. Irfersgrüns Landmesser...