Volleyball

Die Sachsenklasse-Volleyballerinnen des FSV Reichenbach sind am Samstag mit einem klaren 3:0-Erfolg (25:19, 25:16, 25:23) beim SV Reudnitz in die neue Saison gestartet. Mit zwölf Spielerinnen waren die Wildcats in Leipzig gut aufgestellt und zeigten von der ersten Sekunde an ihre Spielstärke als Landesliga-Absteiger. (lafre)