VSV Eintracht Reichenbach hat die Chance zum Double

Es funktioniert nur als Team, das hat der VSV Eintracht Reichenbach (im Foto) am Samstag im Halbfinale des Volleyball-Sachsenpokals gezeigt. Ersatzgeschwächt und teilweise angeschlagen erspielten sich die Landesklasse-Volleyballer bei ihrer ersten Teilnahme direkt das Ticket fürs Finale, in dem sie am 13. April auf einen alten Bekannten treffen....