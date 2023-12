VSV geht noch zweimal auf Reisen

Mit zwei Auswärtsspielen geht für die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz das Jahr 2023 zu Ende. Am Samstag, 19.30 Uhr, tritt die Mannschaft von Trainer Alexander Krug beim SV Schwaig II an. Eine Woche später, am 16. Dezember, folgt noch die Partie beim TSV Friedberg. Zuletzt haben die Vogtländer ihren Anhängern jede Menge...