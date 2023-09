VSV-Männer freuen sich auf neue Drittligasaison mit ihren Fans

Am Samstagabend ist es soweit: Zu ungewohnter Zeit um 20 Uhr - die eine Stunde Verzug ist dem zuvor stattfindenden Judoturnier geschuldet - starten die Oelsnitzer VSV-Männer in die Punktspiele der Drittligasaison 2023/24. Unterstützt werden sie auch in dieser Spielzeit von ihrem ligaweit bekannten und lautstarken Anhang (Foto). "Wir sind in...