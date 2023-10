VSV-Männer hoffen auf ihre Fans

Volleyball-Drittligist Oelsnitz erwartet am Samstag den TSV Mühldorf. Mit Hilfe des Publikums soll der Zweitliga-Absteiger besiegt werden.

Nach ihrer Tour durch Bayern am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Sieg in München Herrsching und einer 1:3-Niederlage in Regensburg laufen die Drittligavolleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag wieder auf heimischem Parkett auf. Ab 19 Uhr duellieren sie sich hier mit dem Zweitliga-Absteiger TSV Mühldorf am Inn. Der hat in dieser...