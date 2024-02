VSV-Männer spielen am Wochenende gleich zweimal in München

Vom Publikum gefeiert wurden trotz einer Niederlage die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am vergangenen Samstag nach dem 1:3 gegen den VSV Jena. Mit weitaus weniger Unterstützung werden die Oelsnitzer am kommenden Wochenende auskommen müssen. Dann spielen sie gleich zweimal auswärts. Ein Doppelspieltag in München hält für den VSV am...