VSV Oelsnitz bejubelt wichtigen Heimsieg

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg sind die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Wieso das Duell gegen den VC DJK München für die Sperken ein Sechs-Punkte-Spiel war.

Die Erleichterung war nicht nur bei den 310 Zuschauern in der Oelsnitzer Sporthalle, sondern auch bei VSV-Trainer Alexander Krug groß, nachdem am Samstagabend die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz gegen den VC DJK München mit 3:0 gewonnen hatten. „Wichtig war, dass wir gegen den Gegner gewinnen, der hinter uns steht, und dass wir so den...