VSV Oelsnitz kann es auch auswärts

3. Volleyball-Liga: VSV siegt 3:0 in Dachau

In einer hart umkämpften Begegnung haben die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am frühen Samstagabend bei der zweiten Mannschaft des ASV Dachau überraschend klar mit 3:0 (27:25, 25:21, 27:25) gewonnen und führen nach drei Siegen aus drei Partien nun die Staffel Ost an.