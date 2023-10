VSV Oelsnitz verliert zweites Heimspiel in Folge

In der 3. Volleyball-Liga hat der VSV Oelsnitz am Samstagabend zu Hause mit 1:3 gegen den TSV Mühldorf verloren. Doch beinahe hätten die Vogtländer dem Zweitliga-

Am Ende ist das Erwartete eingetreten: Der VSV Oelsnitz hat sich trotz Heimvorteil am Samstagabend nicht gegen den Zweitligaabsteiger Mühldorf am Inn durchsetzen können und kassierte mit einem 1:3 (27:25, 20:25, 23:25, 15:25) die zweite Niederlage auf eigenem Parkett in Folge. Damit rutschen die Gastgeber vom 2. auf den 5. Tabellenplatz ab.