VSV plant wieder ein Abspeckturnier

Auch in diesem Jahr plant der VSV Oelsnitz wieder sein traditionelles Volleyball-Abspeckturnier zwischen den Feiertagen. Gespielt wird am Freitag, 29. Dezember. Dabei werden die Mannschaften bunt zusammengewürfelt, der Drittliga-Akteur steht mit dem Hobbyspieler in einem Team. Mitmachen darf man ab 16 Jahren, pro Teilnehmer wird...