VTC-Jugend ist das Maß der Dinge

Die jungen Tennisspieler des VTC Reichenbach krallen sich einen Erfolg nach dem nächsten. Bei den Landesmeisterschaften der Jugend in Espenhain sicherte sich Mia Ruppert in der U 14 den Titel, da sie sich in all ihren drei Matches ohne Satzverlust durchsetzte. Phil Oehmigen (U 12) schaffte es als ungesetzter Spieler, dank zweier...