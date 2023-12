VTC-Jugend siegt zum Auftakt

In der Tennis-Bezirksliga ist dem gemischten U-18-Team des VTC Reichenbach am Sonntag beim Olbernhauer TC ein 12:0-Auftaktsieg gelungen. Mia Ruppert, Justus Schaller, Lena Ruppert und Maja Wetzel konnten alle Einzel und auch beide Doppel für sich entscheiden. Weniger gut lief es für das gemischte U-15-Team in Crimmitschau gegen...