VTC-Junge schnappt sich den Titel

Nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr hat sich Nachwuchs-Tennisspieler Emil Matthes (U 9) vom VTC Reichenbach am Wochenende in Leipzig bei den Landesmeisterschaften der Jüngsten den Pokal geschnappt. Mit drei Siegen und einer Niederlage erspielte er sich in seiner 5er-Gruppe den 2. Platz und zog damit in die Endrunde ein. Am...