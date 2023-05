VTC-Männern gelingt starker Start

Einen erfolgreichen Start in die Freiluft-Saison im Tennis haben die beiden Herrenmannschaften des VTC Reichenbach am Montag, dem Tag der Arbeit, geschafft. Für Team 1 geht es wie schon in der Halle in der Landesverbandsliga weiter. Dort schlug der VTC in seinem ersten Spiel den TC Bad Weißer Hirsch Dresden II auswärts mit 8:1....