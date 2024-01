Wacker bezwingt den SC Syrau

Fußball-Vogtlandligist 1. FC Wacker Plauen hat das erste Freiluftspiel des Jahres für sich entschieden. Wacker gewann das Testspiel am Samstagnachmittag auf eigenem Platz gegen Landesklasse-Vertreter SC Syrau mit 2:0 (0:0). Marcel Grellmann erzielte beide Treffer für die Gastgeber in der Schlussphase. Wacker startet erst am 24....