Wacker Plauen verliert deutlich

Fußball-Vogtlandliga-Aufsteiger 1. FC Wacker Plauen hat am Freitag im Testspiel bei Landesklasse-Vertreter Merkur Oelsnitz nur eine Halbzeit lang mitgehalten. Vor 75 Zuschauern gab es am Ende einen 6:1 (1:0)-Erfolg für die Gastgeber. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Manuel Strobel die Hausherren per Elfmeter...