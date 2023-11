Waldkirchen setzt Siegesserie fort

Am zweiten Spieltag in der Faustball-Landesliga hat die erste Männermannschaft der SG Waldkirchen in Görlitz die maximale Punkteausbeute von 8:0 eingefahren und liegt nun ohne Punktverlust auf dem 1. Platz. Lediglich zwei Sätze in den Duellen mit den Gastgebern sowie den Männern aus Waltersdorf gingen für die Vogtländer...