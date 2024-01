Was Johann Unger vom VSC Klingenthal zu Platz 5 bei den Olympischen Jugendspielen sagt

Der 17-jährige Kombinierer hat in Südkorea auf der Schanze den Grundstein für sein gutes Ergebnis gelegt. In der Loipe schnupperte er sogar an einer Medaille.

Johann Unger vom VSC Klingenthal hat bei den Olympischen Jugendspielen in Pyeongchang (Südkorea) am Montag sein selbst gestecktes Ziel erreicht. „Es war ein guter Wettkampf und ein erfolgreicher Tag", sagte der 17-Jährige nach seinem fünften Platz im 30-köpfigen Starterfeld. Der amtierende deutsche Jugendmeister mischte im...