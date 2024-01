Wasserball: Ein Plauener schreibt EM-Geschichte

Mit 17 Jahren gehört Finn Taubert derzeit beim Turnier in Kroatien zur deutschen Nationalmannschaft. Bei seinem Heimatverein ist man mächtig stolz auf diese Entwicklung.

In den 1960er-Jahren, da gab es schon mal Wasserballer aus Plauen, die es bis in die Nationalmannschaft schafften. Und im Nachwuchs, da brachte es in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein Spieler aus dem Vogtland bis in die Junioren-Auswahlteams. Doch was Finn Taubert derzeit in der kroatischen Hauptstadt Zagreb erlebt, das verdient das...