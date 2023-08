Weischlitzerin läuft auf das Podest

127 Teilnehmer und damit mehr als erwartet sind am Sonntag beim Kirmeslauf des SV Grünbach gezählt worden. Über zehn Kilometer gewann Albert-Christhard Hyneck in 38:58,5 Minuten. Der Benshausener hatte erstmalig die Runde in Grünbach unter die Füße genommen. Zweiter wurde Thomas Lenk vom SV Blau-Weiß Auerbach (39:48,3) und...