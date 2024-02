Wer stolpert in der 2. Pokalrunde?

Auf Kreisebene startet der Fußball mit 16 Spielen im Vogtlandpokal ins neue Jahr. Brisanz versprechen vor allem die beiden Duelle, in denen Vogtlandligisten aufeinandertreffen - darunter ist auch ein Plauener Derby.

Weil in der Fußball-Vogtlandliga angesichts des 17-Punkte-Vorsprungs für den BSV Irfersgrün die Luft raus ist, lautet das Motto bei vielen: Volle Konzentration auf den Pokal! Zumindest hier will sich der VfB Schöneck, vor der Saison als Top-Favorit der Vogtlandliga gehandelt, jetzt schadlos halten. Wer sich am 18. Mai im...