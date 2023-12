"Werden noch einmal alles abrufen"

Die Regionalliga-Ringer der Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen verabschieden sich am Samstagabend in heimischer Halle von den treuen Fans, die trotz vieler Niederlagen auch in dieser zu Ende gehenden Saison der Mannschaft von Trainer Werner Schellenberg den Rücken stärkten. Gegner in der Schulsporthalle Pausa ist ab 19.30 Uhr der...