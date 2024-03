Wie viel Spannung steckt noch drin?

Fußball-Vogtlandklasse: Unten und oben scheint die Luft raus zu sein

Die Fußball-Vogtlandklasse startet an diesem Wochenende in das neue Jahr, wobei sich unweigerlich die Frage stellt, wie viel Spannung noch ins Auf- und Abstiegsrennen kommen kann. Die SpVgg Grünbach-Falkenstein und der Reichenbacher FC II führen mit sieben beziehungsweise sechs Punkten Vorsprung die Tabelle an und dürfen vom...