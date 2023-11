Wildcats hoffen auf reichlich Zuschauer

Zwei vollen Erfolgen wollen die Wildcats des FSV Reichenbach in der Volleyball-Sachsenklasse nun die nächsten beiden folgen lassen. Zum ersten Heimspieltag in dieser Saison reisen am Samstag der TSV Leipzig II (2. Platz) sowie der SV Reudnitz (5.) ins Vogtland. Gespielt wird diesmal nicht in der Turnhalle der Weinholdschule,...