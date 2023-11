Wildcats siegen beim Spitzenreiter

Volleyball: 3:1 beiGermania Hormersdorf

Ein Sieg und eine Niederlage sind die Wochenend-Bilanz der Volleyballteams aus der Region in der Sachsenklasse. In der Staffel West, Gruppe A, haben die Frauen der Reichenbacher Wildcats am Samstag beim Tabellenführer SV Germania Hormersdorf mit 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:19) gewonnen. Damit belegen die mit zwei Siegen aus zwei...