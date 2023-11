Wölfe belohnen sich am Ende nicht

Die Rodewischer Handballwölfe haben sich bei ihrer Auswärtspartie beim Zweiten der Bezirksklasse, HV Grüna, gut geschlagen - selbst wenn am Ende ein 32:38 (14:19) zu Buche stand. In den ersten 15 Minuten gelang es dem an diesem Tag wieder stark dezimierten RHW-Kader sogar zwischenzeitlich in Führung zugehen. Am Ende schafften...