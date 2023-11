Wölfen verpassen den dritten Sieg

In der 1. Bezirksklasse haben die Rodewischer Handballwölfe am Samstag in eigener Halle gegen den TSV Einheit Claußnitz knapp mit 28:30 (13:13) verloren. Damit ist Rodewisch nach zwei Siegen und sechs Niederlagen aus acht Begegnungen Vorletzter. Beste Werfer bei den Gastgebern waren Sandro Zuber (sieben Treffer) sowie Jan Walter...