Zum siebenten Mal in Folge unbesiegt

Der SV Merkur Oelsnitz hat am Montag in einem vorgezogenen Spiel vom am kommenden Wochenende ausgetragenen 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse beim SV Eiche Reichenbrand 2:1 gewonnen. Oelsnitz baute damit seine Serie auf sieben ungeschlagene Spiele aus und verbesserte sich mit 41 Punkten auf Tabellenplatz 2. Allerdings haben der...