Zurück zur Heimstärke

Fußball-Landesklasse: Mülsen zu Gast in Syrau

Die nächste Standortbestimmung für die Fußballer des SC Syrau (9. Platz, 5 Punkte) nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesklasse steht an. Am Samstag, 15 Uhr, empfangen die Vogtländer den SV Blau-Gelb Mülsen (6. Platz, 7 Punkte) im heimischen Waldstadion. Dann soll möglichst der zweite Saisonsieg eingefahren werden.