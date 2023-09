Zwei Erfolge sorgen für Optimismus

Volleyball: Testspiele in Jena und gegen Zschopau

Zwei klare Siege haben die Oelsnitzer Drittligavolleyballer in ihren abschließenden beiden Testspielen gelandet: Am Donnerstag gewannen sie mit 4:0 beim VSV Jena, am Freitag in eigener Halle 4:1 gegen den VC Zschopau. Damit scheinen die Vogtländer gut vorbereitet für den kommenden Saisonauftakt. Den bestreiten sie am Samstagabend...