Zwei junge Plauener nicht zu schlagen

Beim Auto-Gyra-Cup in Adorf im Judo der Altersklassen U 11 und U 13, an dem am Samstag rund 140 Judoka teilgenommen haben, waren auch sechs Athleten des PSV Plauen am Start. Turniersiege erreichten Oleg Khabarov in der U 13 bis 46 Kilogramm und Alexander Sirenko (U 11 bis 46 kg), nachdem sie alle ihre Kämpfe gewonnen hatten. Stelle...