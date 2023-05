Zwei Nachholer und ein Halbfinale bei den Frauen

Das Pfingstwochenende steht im vogtländischen Fußball ganz im Zeichen davon, die Wunden zu lecken. Lediglich sechs Teams müssen am Wochenende die Fußballschuhe schnüren. Dabei findet jeweils ein Spiel in der Vogtlandliga und eines in der 1. Kreisklasse, Staffel 2, statt. Zudem wird im Vogtlandpokal der Frauen der zweite Finalteilnehmer gesucht.