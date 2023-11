Zwei Teams warten auf den ersten Sieg

Fußball-Vogtlandklasse: Die Rechenspiele beginnen

So langsam aber sicher verlieren Schreiersgrün, Heinsdorf und Neumark in der Fußball-Vogtlandklasse den Anschluss. Es ist möglich, dass alle drei Teams am Ende absteigen, wenn aus der Landesklasse ein vogtländisches Team herunterkommt und der Vogtlandligameister in der Relegation scheitert. Schreiersgrün und Neumark haben noch...