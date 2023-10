Zwei Vogtländer zur DM in Plauen dabei

Die Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben werden am Freitag und Samstag erstmals seit 2016 wieder beim AC Atlas Plauen in der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße ausgetragen. Mit dabei ist der 22-jährige Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch, der bei den Männern bis 96 kg am Samstag ab 12.15 Uhr den oberen Podestplatz...