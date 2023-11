Zweitbester Angriff empfängt zweitschlechteste Defensive

Für den SV Merkur Oelsnitz geht es in der Fußball-Landesklasse nach dem 1:0-Sieg gegen Meerane mit einem weiteren Heimspiel weiter. Mit dem TSV Flöha kommt am Sonntag (14 Uhr) eine Mannschaft, die in der Landesklasse zum ersten Mal in Oelsnitz antritt. Flöha war viele Jahre in der Kreisoberliga aktiv und stieg erst vor einem Jahr auf. Nach dem...