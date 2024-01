Zwölf Stunden an der Platte

Das Neujahrsturnier der Tischtennisspieler beim SV Coschütz hat am Samstag für Superlativen gesorgt:51 Sportler spielten zwölf Stunden lang an sechs Platten ihre besten Akteure aus.

Mit ihrem 24. Neujahrsturnier haben die Tischtennisspieler des SV Coschütz bereits am Samstag das neue Jahr begrüßt. Insgesamt nahmen 51 Akteure aus drei Bundesländern am zwölfstündigen Turnier in der Coschützer Sporthalle teil. Gespielt wurde an sechs Tischen, zwei Sätze mussten für einen Spielerfolg gewonnen werden.