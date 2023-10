15-Jähriger holt Punkte für Rangliste

Mit einem Sieg in der Nebenrunde durch den Zwickauer Nasim Star ist vor kurzem das Ranglisten-Turnier im Tennis im Sportpark Crimmitschau zu Ende gegangen. Der Spieler vom 1. TC Zwickau hatte zum Auftakt zunächst gegen den an Nummer 2 gesetzten Regensburger Alexander Fellinger in zwei Sätzen verloren. In der Nebenrunde aber gewann...