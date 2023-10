2. Tischtennis-Bundesliga: TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal gleicht Bilanz aus

Die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring haben ihren ersten Heimsieg in der 2. Bundesliga verbucht. Bis zum nächsten Auftritt in der "Grünen Hölle" müssen sich die Fans gedulden.

Nachdem es am vergangenen Wochenende mit dem Auswärtserfolg in Passau den ersten Sieg in der 2. Bundesliga für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal gegeben hatte, konnten die Fans in der "Grünen Hölle" auf dem Pfaffenberg nun auch den ersten Heimsieg feiern. Zu Gast war am Samstag der TV Leiselheim und die Rheinland-Pfälzer hatten bisher...