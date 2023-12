2. Tischtennis-Bundesliga: Wo Aufsteiger TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal Spitzenreiter ist

Mit ihrer ersten Halbserie in der 2. Bundesliga sind die Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal sehr zufrieden. Allerdings könnte zur Rückrunde eine personelle Schwächung drohen.

Der Tischtennisclub Sachsenring Hohenstein-Ernstthal blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Viele werden sich noch an den 2. April erinnern, als über 500 Zuschauer in der „Grünen Hölle“ auf dem Pfaffenberg nach dem 5:5 gegen den TSV Windsbach den Aufstieg in die 2. Tischtennisbundesliga feierten. „Das war der emotionalste Moment in...