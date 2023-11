3:4 nach 3:0: Lok-Trainer fassungslos

Fußball-Landesklasse: Zwickau verliert erneut

Der ESV Lok Zwickau hat am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse West seine dritte Niederlage in Folge bezogen. Und was für eine: Mit 3:4 (3:0) verlor das Team am Sonntag beim SV Eiche Reichenbrand. "Ich bin fassungslos, wie man nach einer 3:0-Pausenführung in Überzahl ein Spiel so aus der Hand geben kann", sagte ein...