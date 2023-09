37 Gegentore im ersten Heimspiel: Abwehr des HC Glauchau/Meerane präsentiert sich weiter mit vielen Lücken

In der Handball-Oberliga hat sich das Team aus Westsachsen mit zwei unterschiedlichen Gesichtern präsentiert: Auf eine gute erste Hälfte folgte eine ganz schwache zweite Hälfte. Kurz nach der Partie war das Knallen der Kabinentür in der ganzen Halle zu hören.

Ein Wurf von der Mittellinie landet nur an der Latte des verwaisten Kastens. Tim Drechsel vom HC Glauchau/Meerane fehlen beim Versuch in der vorletzten Minute die Konzentration und die Kaltschnäuzigkeit. Zu dem Zeitpunkt ist die Partie in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle längst entschieden. Die beschriebene Szene ist ein Paradebeispiel für den...