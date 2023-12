Aberkanntes Tor sorgt für Diskussionen bei den Fans

Eishockey: Einführungeiner Coaches Challenge mit Hürden verbunden

1:2-Anschluss statt klare 3:0-Führung - so sah es am Sonntagabend im Auswärtsspiel der Eispiraten Crimmitschau bei den Bietigheim Steelers Mitte des zweiten Drittels aus. Nachdem die Gäste im ersten Drittel in Führung gegangen waren, schienen sie eine Überzahlsituation rund um die 25. Spielminute perfekt zu nutzen. Erst...