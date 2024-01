AC-Nachwuchs sammelt viele Titel

Auf einen erfolgreichen Start in die diesjährigen Landesmeisterschaften können die Ringer des AC Werdau blicken. Bei den Wettkämpfen der A-Jugend im Freistil sowie des weiblichen Nachwuchses am Wochenende in Leipzig standen am Ende sieben Titel sowie drei dritte Plätze für die Sportlerinnen und Sportler aus Westsachsen zu...