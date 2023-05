AC-Nachwuchs verpasst Pokalsieg

Die Nachwuchsringer des AC Werdau haben es beim 31. KSV-Pokal im vogtländischen Pausa verpasst, ihren Gesamtsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Im Feld der 20 Mannschaften belegten die Westsachsen am Ende Rang 5 in der Teamwertung. "Das Niveau dieses Wettkampfes ist immer sehr hoch, was zum einen an der regen Teilnahme der...