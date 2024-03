Alle kehren mit einer Medaille zurück

Acht Westsachsen haben sich am vergangenen Wochenende auf den Weg zur 2. offenen Landesmeisterschaft im Country- und Westerndance nach Baden-Württemberg aufgemacht - und alle kehrten mit einer Medaille aus Schwaikheim zurück. So stand Karsten Krauße vom SV Sachsen 90 Werdau bei seiner Premiere in der Kategorie Couple Pro/Am im...